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-
08 декабря
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Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
09 декабря
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
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Манчестер Сити
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Хочолава вернулся в общую группу перед матчем с Интером

07 декабря 2020

Хочолава, getty images

Грузинский защитник готовится к поединку Лиги чемпионов.

Давид Хочолава вернулся в общую группу Шахтера перед поединком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера, сообщает официальный сайт "горняков".

Грузинский защитник принимал участие в первом матче между этими командами, который завершился нулевой ничьей.

Отметим, что перед Луишем Каштру стоит дилемма — дуэт Бондаря и Витао отыграл без пропущенных мяч против Реала.

Поединок между "горняками" и Интером состоится в среду, девятого декабря, в 22:0 по киевскому времени.

Следить за ходом встречи Интер — Шахтер вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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