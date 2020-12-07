Хочолава вернулся в общую группу перед матчем с Интером

Грузинский защитник готовится к поединку Лиги чемпионов.

Давид Хочолава вернулся в общую группу Шахтера перед поединком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера, сообщает официальный сайт "горняков".

Грузинский защитник принимал участие в первом матче между этими командами, который завершился нулевой ничьей.

Отметим, что перед Луишем Каштру стоит дилемма — дуэт Бондаря и Витао отыграл без пропущенных мяч против Реала.

Поединок между "горняками" и Интером состоится в среду, девятого декабря, в 22:0 по киевскому времени.

Следить за ходом встречи Интер — Шахтер вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.