Каштру: 0:1 и 0:10 в футболе одно и то же — это просто поражения

Football.ua перед матчем Шахтёр — Интер пообщался с главным тренером "горняков" Луишем Каштру.

Сегодня, 9 декабря, Шахтер проведет решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера. В этом матче решится, будет ли играть украинская команда в еврокубках будущей весной.

Football.ua перед этим важнейшим поединком пообщался с Луишем Каштру — главным тренером донецкого коллектива.

- Луиш, впереди один из самых важных матчей в Вашей тренерской карьере. Какие ожидания от предстоящего испытания?

- Да, это очень-очень важная игра. Я не буду говорить, самый ли важный это матч в моей карьере, ведь для нас, для тренеров, все игры важны и они приносят совершенно разные эмоции. И до того момента, пока мы не провели этот матч, мы не знаем будет ли он самым важным. Ожидания от противостояния очень положительные. Команда всегда очень мотивирована играть. Когда наступает Лига чемпионов, в команде ощущается совершенно другая атмосфера. Поэтому ожидания очень хорошие, мы надеемся, что нам удастся показать футбол высокого качества и добиться важного результата.

- Шахтёр дважды обыграл мадридский Реал, но проиграл Боруссии с общим счетом 0:10. Почему такой контраст?

- Действительно, есть большой контраст между тем, что произошло в матчах с Реалом и в матчах с Боруссией. Нестабильность команд сейчас очень большая. Часто командам не удается реагировать на разнотипность игр. Это с нами и произошло в поединках с Боруссией. Как дома, так и на выезде. На душе у нас осталась отметка после первой игры с Боруссией и нам не удалось прибавить во второй встрече.

Мы были очень разочарованы, но не опустили руки. Мы считали, что можем пройти дальше. Очень часто, когда происходят такие результаты, команды опускаются на землю и больше не поднимаются, но это не о нас. Мы оступились, такие результаты вызывают стыд. Понимали, что это позор, но знали, что можем добиться успеха в будущем. Мы встали, пошли дальше и обыграли Реал. Только у команд с большим духом есть надежда на будущее.

- Шахтёр может остаться без евровесны, а может выйти из группы с первого места. Могли ли Вы представить, что перед последним туром будет такой расклад?

- Да, это так. Мы можем остаться без евровесны, а можем оказаться первыми. Или выйти в Лигу Европы с третьего места. Но такая ситуация практически со всеми командами, которые у нас в группе. Мир футбола не ожидал такого, что у всех команд будет возможность выйти в плей-офф и что всё будет решаться в последнем туре. Это сюрприз.

- Неотъемлемая часть любой команды — это избранная тренером тактика на игру. Вы уже определились с планом на матч?

- Лишь один день мы могли отработать эти компоненты — в Киеве, за закрытыми дверьми. В Милане у нас не будет времени на это, ведь там мы уже будем тренироваться на поле соперника.

- Кого считаете самой большой сенсацией вашей группы? Шахтёр или Боруссию?

- Когда проходила жеребьевка, не мы, тренеры, и даже не футболисты, делали прогнозы. Но в футбольном мире любят такие вещи. Когда формируется такая группа, как, например, наша, все начинают делать подсчеты и прогнозы. В итоге все приходят к выводу, что суммарная стоимость Реала — 800 млн евро, Интера — 680, Боруссии — 350, а Шахтера — 150. Конечно же, футбольный мир сразу ищет фаворита группы. И очень быстро Шахтер был отправлен на последнее место.

Мы отказываемся от статуса команды, которая никуда не пройдет. Поэтому мы из последних сил боремся до конца. Так что, учитывая стоимости команд и тот факт, что мы не входим в топ-5 лиг, Шахтер — самая большая сенсация. Хотя я понимаю, что для многих 0:10 против Боруссии — решающий фактор, чтобы не сделать о нашей команде положительный вывод. Но правда футбола в том, что 0:1 и 0:10 в футболе — одно и то же. Это просто поражения.

- Шахтер смог в Киеве вырвать одно очко у Интера. Будете играть по той же модели, что и в том матче или стоит ожидать изменений?

- Нет, мы не будем играть так, как в Киеве. На Сан-Сиро Шахтер будет играть по-другому.

- Чем и как вы будете "заправлять" своих футболистов перед такой игрой?

- Лучшая мотивация для любого тренера или футболиста — это профессиональная ответственность. Мы предельно мотивированы и все понимаем, насколько важен грядущий поединок. Не ставлю эту игру как вопрос жизни или смерти, потому что для меня футбол — это жизнь.

- Прямо сейчас Вас бы устроил выход в Лигу Европу?

- Мы всегда довольны с тем, что происходит в нашей жизни, если мы отдали все, что могли. Мое удовлетворение не ограничивается выходом куда-то, мое удовлетворение — это моя ежедневная работа. Моя работа — это анализ. Я делаю это с большой самоотдачей и большими амбициями. Я доволен своей работой, но, конечно же, удовлетворение повышается, когда мы добиваемся целей. Цель — выход в плей-офф Лиги чемпионов.

- Кого считаете самым опасным в составе Интера, кроме Лукаку?

- Лукаку — фантастический игрок. Также выделю Лаутаро Мартинеса, а после него можно сказать еще несколько имен, но я думаю, что Интер, в первую очередь, ценится как команда. Лукаку, Хакими, Брозович... Они фантастически в своих действиях на поле.

- Можно ли уже говорить, что Трубин отвоевал место в основе у Пятова?

- На данный момент Трубин заработал право играть в основе и он работает каждый день, чтобы закрепить за собой это место.

- Как вы считаете, в правильном ли направлении движется Шахтер?

- Я думаю, что Шахтер идет в правильном направлении. В проекте Шахтера заложен фундамент — получать максимум от своих игроков и нам это удается. Благодаря этому мы собираем трофеи. Футбол высокого уровня показывают и те футболисты, которые уже давно в клубе, и те ребята, которые еще молоды. Они показывают это как на тренировках, так и в матчах.

Мы играем в Лиге чемпионов, мы завоевываем трофеи. Есть проект, в направлении которого все работают, и мы не сворачиваем с пути из-за того или иного результата. Поэтому, думаю, что да — мы движемся в правильном направлении, но самое правильное мнение по этому поводу будет у руководства клуба и президента, в первую очередь.

Матч Интер — Шахтер начнется в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.