Шапаренко: В матче с Ференцварошем важен результат, должны выложиться на поле по максимуму

Футболист дал комментарий перед заключительным матчем в Лиге чемпионов.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал предстоящий поединок против Ференцвароша в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"В матче с Ференцварошем важен результат. Должны выйти и выложиться на все сто процентов и добыть путевку в еврокубки. Вечером посмотрим на теории, как изменилась игра Ференцвароша за последние матчи. Мы уверены в себе. Должны выйти с мыслью обыграть соперника, а не удерживать ничью. Лично я чувствую себя отлично, готов к игре".

"Мне в центре поля будет противостоять Харатин? У них все футболисты очень хорошего уровня. К тому же мы не знаем, выйдет ли Игорь на поле. Тех ошибок, что были в прошлом матче с Ференцварошем, мы постараемся больше не повторять. Тот фактор, что мы играли с великими командами, помог нам вырасти. Некоторые результаты не отвечали качеству нашей игры. Готовимся к предстоящему матчу", — сказал Шапаренко на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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