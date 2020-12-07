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-
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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
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-
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Шапаренко: В матче с Ференцварошем важен результат, должны выложиться на поле по максимуму

07 декабря 2020

Николай Шапаренко, Getty Images

Футболист дал комментарий перед заключительным матчем в Лиге чемпионов.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал предстоящий поединок против Ференцвароша в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"В матче с Ференцварошем важен результат. Должны выйти и выложиться на все сто процентов и добыть путевку в еврокубки. Вечером посмотрим на теории, как изменилась игра Ференцвароша за последние матчи. Мы уверены в себе. Должны выйти с мыслью обыграть соперника, а не удерживать ничью. Лично я чувствую себя отлично, готов к игре".

"Мне в центре поля будет противостоять Харатин? У них все футболисты очень хорошего уровня. К тому же мы не знаем, выйдет ли Игорь на поле. Тех ошибок, что были в прошлом матче с Ференцварошем, мы постараемся больше не повторять. Тот фактор, что мы играли с великими командами, помог нам вырасти. Некоторые результаты не отвечали качеству нашей игры. Готовимся к предстоящему матчу", — сказал Шапаренко на пресс-конференции.

Отметим, матч Динамо — Ференцварош состоится во вторник, восьмого декабря в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно смотреть на Football.ua.

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