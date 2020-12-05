Локомотив Москва
1
РБ Зальцбург
3
01 декабря
19:55
Шахтер
2
Реал Мадрид
0
01 декабря
19:55
Атлетико
1
Бавария
1
01 декабря
22:00
Боруссия М
2
Интер
3
01 декабря
22:00
Порту
0
Манчестер Сити
0
01 декабря
22:00
Марсель
2
Олимпиакос
1
01 декабря
22:00
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
01 декабря
22:00
Ливерпуль
1
Аякс
0
01 декабря
22:00
Краснодар
1
Ренн
0
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
02 декабря
19:55
Севилья
0
Челси
4
02 декабря
22:00
Боруссия Д
1
Лацио
1
02 декабря
22:00
Брюгге
3
Зенит
0
02 декабря
22:00
Ювентус
3
Динамо Киев
0
02 декабря
22:00
Ференцварош
0
Барселона
3
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
02 декабря
22:00
Лацио
-
Брюгге
-
08 декабря
19:55
Зенит
-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Фернандо не сыграет против Интера

05 декабря 2020

фото Шахтер

Шахтер лишился еще одного нападающего.

Фернандо получил повреждение в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины против Миная (5:1).

Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции заявил, что бразильский нападающий не поможет команде в следующем матче, который Шахтер проведет против Интера в Лиге чемпионов.

Таким образом, "горняки" подходят к заключительной игре группового этапа с серьезными проблемами в линии нападения.

Жуниор Мораес и Дентиньо получили повреждения в поединке против Реала, а теперь к ним присоединился и Фернандо.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
ВАСИЛИЙ КОБИН, ФК МИНАЙ 05 декабря 2020 Кобин: Сложно играть против Шахтера, не буду обвинять своих игроков
фото Шахтер 05 декабря 2020 Шахтер — Минай 5:1 Видео голов и обзор матча
Шахтер — Минай, фото ФК Шахтер Донецк 05 декабря 2020 Шахтер размялся на Минае перед игрой против Интера
Антон Шиндер, ФК Минай 05 декабря 2020 Шиндер — о матче с Шахтером: Я уже не в тех годах, чтобы переживать
 
 Rambler's Top100