Фернандо не сыграет против Интера

Шахтер лишился еще одного нападающего.

Фернандо получил повреждение в поединке двенадцатого тура чемпионата Украины против Миная (5:1).

Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции заявил, что бразильский нападающий не поможет команде в следующем матче, который Шахтер проведет против Интера в Лиге чемпионов.

Таким образом, "горняки" подходят к заключительной игре группового этапа с серьезными проблемами в линии нападения.

Жуниор Мораес и Дентиньо получили повреждения в поединке против Реала, а теперь к ним присоединился и Фернандо.

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