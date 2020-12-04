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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
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-
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Попов: Против Ювентуса хотелось проверить себя и показать качественный футбол

04 декабря 2020

Денис Попов, ФК Динамо Киев

Защитник Динамо высказался о поражении от Ювентуса в матче Лиги чемпионов.

Динамо потерпело разгромное поражение от Ювентуса в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Теперь дальнейшая судьба подопечных Мирчи Луческу будет зависеть от результата заключительного матча этой стадии турнира против Ференцвароша.

Центральный защитник киевского клуба Денис Попов поделился эмоциями от игры своей команды и конечного результата поединка против Ювентуса.

"Я не могу сказать, что не получилось у нас против Ювентуса. На такие вопросы, наверное, тренер должен отвечать. Мое дело — играть. Я считаю, что у нас были моменты, которые не удалось забить. Могли сравнять счет, после чего игра могла сложиться по-другому".

"Могли сыграть лучше. Мистер нас настраивал. Говорил, что верит в нас; чувствует, что мы можем добыть три очка или хотя бы продемонстрировать хорошую игру".

"Успокоили ли слова Луческу, что финал — это матч с Ференцварошем? Нет. В Ювентусе играют такие люди, поэтому хотелось проверить себя и показать качественный футбол", — заявил Попов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус можно посмотреть на Football.ua.

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