Покер Жиру принес Челси победу над Севильей

Французский форвард напомнил о своем навыке забивать.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья разгромно уступила лондонскому Челси (0:4).

На восьмой минуте Оливье Жиру забил первый мяч своей команды. Во втором тайме, на 54-й минуте, Жиру сумел оформить дубль. Через 20 минут французский форвард пошел на хет-трик, а на 83-й неугомонный Оливье забил еще один гол. Отметим, что Жиру — не основной футболист "пенсионеров".

Таким образом Челси с первого места выходит в плей-офф, а Севилья вышла со второго.

Севилья — Челси 0:4

Голы: Жиру, 8, 54, 74, 83

Севилья: Пастор — Серджи Гомес, Навас (Кунде, 59), Диего Карлос, Рекик — Оскар Родригес (Жордан, 60), Гудель, Васкес (Мунир, 66), Ракитич (Оливер Торрес, 75), Идрисси (Окампос, 60) — Эн-Несири.

Челси: Менди — Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон — Пулишич (Маунт, 67), Ковачич (Зиеш, 67), Хавертц (Канте, 67), Жоржиньо (Гилмор, 85), Хадсон-Одои — Жиру (Вернер, 84).

Предупреждения: Гудель , Ковачич , Идрисси , Пулишич.