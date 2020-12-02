Локомотив Москва
1
РБ Зальцбург
3
01 декабря
19:55
Шахтер
2
Реал Мадрид
0
01 декабря
19:55
Атлетико
1
Бавария
1
01 декабря
22:00
Боруссия М
2
Интер
3
01 декабря
22:00
Порту
0
Манчестер Сити
0
01 декабря
22:00
Марсель
2
Олимпиакос
1
01 декабря
22:00
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
01 декабря
22:00
Ливерпуль
1
Аякс
0
01 декабря
22:00
Краснодар
1
Ренн
0
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
02 декабря
19:55
Севилья
0
Челси
4
02 декабря
22:00
Боруссия Д
1
Лацио
1
02 декабря
22:00
Брюгге
3
Зенит
0
02 декабря
22:00
Ювентус
3
Динамо Киев
0
02 декабря
22:00
Ференцварош
0
Барселона
3
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
02 декабря
22:00
Лацио
-
Брюгге
-
08 декабря
19:55
Зенит
-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Покер Жиру принес Челси победу над Севильей

02 декабря 2020

Покер Жиру принес Челси победу над Севильей

Французский форвард напомнил о своем навыке забивать.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья разгромно уступила лондонскому Челси (0:4).

На восьмой минуте Оливье Жиру забил первый мяч своей команды. Во втором тайме, на 54-й минуте, Жиру сумел оформить дубль. Через 20 минут французский форвард пошел на хет-трик, а на 83-й неугомонный Оливье забил еще один гол. Отметим, что Жиру — не основной футболист "пенсионеров".

Таким образом Челси с первого места выходит в плей-офф, а Севилья вышла со второго.

Севилья — Челси 0:4
Голы: Жиру, 8, 54, 74, 83

Севилья: Пастор — Серджи Гомес, Навас (Кунде, 59), Диего Карлос, Рекик — Оскар Родригес (Жордан, 60), Гудель, Васкес (Мунир, 66), Ракитич (Оливер Торрес, 75), Идрисси (Окампос, 60) — Эн-Несири.

Челси: Менди — Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон — Пулишич (Маунт, 67), Ковачич (Зиеш, 67), Хавертц (Канте, 67), Жоржиньо (Гилмор, 85), Хадсон-Одои — Жиру (Вернер, 84).

Предупреждения: Гудель , Ковачич , Идрисси , Пулишич.

Команды
 
 Rambler's Top100