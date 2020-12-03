Попов: Луческу сказал, что два пропущенных гола — мои

Центральный защитник дал короткое интервью после неудачного противостояния против туринского Ювентуса.

Киевское Динамо в поединке пятого тура Лиги чемпионов УЕФА на выезде противостояло туринскому Ювентусу, который ранее, вместе с Барселоной, обеспечил себе выход в раунд плей-офф.

"Бело-синие" не сумели создать проблем именитому сопернику, уступив со счетом 0:3, а своими мыслями относительно этого результата в послематчевом интервью телеканалу Футбол поделился центральный защитник киевлян Денис Попов.

"Мистер сказал выйти на эту игру без давления, потому что, правда, с Ференцварошем будет финал. Необходимо было сыграть в свою игру, показать свои лучшие качества. Я думаю, у нас сегодня это не получилось.

Нужно смотреть как команда играла, смотрелась целиком. Так, на горячую… Тренер сказал, что моих два мяча. Я посмотрю, сделаю выводы и буду исправлять это", — заключил украинец.

В последнем туре группового этапа киевское Динамо в родных стенах сразится против венгерского Ференцвароша.