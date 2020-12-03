Наставник лондонского Челси прокомментировал успешное выступление его команды в лобовом столкновении с андалузской Севильей.

Лондонский Челси гордо возвысился над остальными участниками квартета E после громкого успеха в выездном противостоянии против андалузской Севильи (4:0), в котором французский нападающий Оливье Жиру оформил покер — первый случай в истории "пенсионеров" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Севилья — Челси 0:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард был восхищен игрой своей команды, которая несмотря на серьезную ротацию сумела одолеть непростого соперника в поединке с повышенной важностью для турнирного положения.

"Это было невероятное выступление, — восхищается наставник игрой Оливье Жиру, — Ему удалось забить четыре мяча в Лиге чемпионов против действительно сильного соперника. Каждый его гол, включая пенальти, был исполнен с высочайшим мастерством, как индивидуальным, так и командным. Сегодня он заслуженно стал главной звездой матча.

В команде более 20 игроков и, конечно, мы не можем гарантировать равноценное время на поле каждому из них. Но все они должны стремиться к тому, что делает Оливье: выйти на поле и сделать свое дело".

"Мне понравилось, как мы действовали в атаке, несмотря на девять изменений в составе. Я вижу своих футболистов на тренировках и знаю, что они заслуживают играть. Сегодня мы продемонстрировали максимальную сосредоточенность и концентрацию в сложные моменты, которые в любом случае возникают в матчах с соперниками такого уровня, как Севилья", — оценил общее выступление своих подопечных Лампард.

"Я доволен тем, как складывается для нас сезон на данный момент. Безусловно, в плей-офф нас ждут соперники совершенно другого уровня. Я рад, что нам удалось не только досрочно выйти из группы, но и сделать это с первого места. Это важно для нашей уверенности в своих силах. Дальше — уровень конкуренции только возрастет, поэтому мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом", — подытожил английский специалист.

В последнем туре группового этапа лондонский Челси будет на своем поле противостоять российскому Краснодару.