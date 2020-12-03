Жиру — первый игрок Челси, оформивший покер в матче Лиги чемпионов

Француз своими голами не оставил шансов Севилье.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья разгромно уступила лондонскому Челси (0:4).

Автором покера стал французский форвард "синих" Оливье Жиру. Мало того, что он оформил "идеальный хет-трик" (левой ногой, правой а также головой) и реализовал пенальти, так еще и вошел в истории клуба.

Дело в том, что до этого никто не смог забить за Челси четырежды в одном матче Лиги чемпионов.