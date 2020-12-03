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-
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22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
08 декабря
22:00
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-
Истанбул Башакшехир
-
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
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Жиру — первый игрок Челси, оформивший покер в матче Лиги чемпионов

03 декабря 2020

Оливье Жиру

Француз своими голами не оставил шансов Севилье.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья разгромно уступила лондонскому Челси (0:4).

Автором покера стал французский форвард "синих" Оливье Жиру. Мало того, что он оформил "идеальный хет-трик" (левой ногой, правой а также головой) и реализовал пенальти, так еще и вошел в истории клуба.

Дело в том, что до этого никто не смог забить за Челси четырежды в одном матче Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Жиру провел за Челси 8 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов (все в Лиге чемпионов).

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