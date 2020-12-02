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-
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-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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-
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Симеоне: Мы вели игру без шансов для соперников. И все ради чего?

02 декабря 2020

Диего Симеоне, Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико прокомментировал неудачную попытку его подопечных обыграть мюнхенскую Баварию.

В пятом туре мадридский Атлетико принимал уже решившую вопросы о своем выходе в плей-офф мюнхенскую Баварию, в результате чего команда Ханс-Дитера Флика вышла на игру на Ванда Метрополитано с десятью заменами в стартовом составе, по сравнению с матчем прошлого игрового дня. Но даже столь экспериментальному составу "Красной машины" нашлось что предложить "матрасникам" в ответ на гол Жоау Феликса в первом тайме (1:1).

Наставник мадридской команды Диего Симеоне в послематчевом интервью посетовал на регулярные потери очков со стороны своей команды в текущей еврокампании. Его слова приводит ежедневное издание Diario AS.

"У нас было три очень схожих друг на друга ничьи, — сказал "Чоло", — Мы сегодня провели отличный матч с очень хорошим первым таймом, в котором мы должны были забить больше одного гола".

"После перерыва, 15-20 минут во втором тайме, мы хорошо контролировали мяч и вели игру без шансов для соперников. И все ради чего? Для того, чтобы получить пенальти, обречь себя на ничью, которая оставляет для нас значимым матч против Зальцбурга?", — недоумевает наставник Атлетико.

"Мне не за что критиковать команду. Нужный уровень давления можно было получить только создавая моменты у чужой штрафной. Мы улучшили нашу игру в последней трети, забили красивый гол, имели еще несколько моментов без должной реализации. Будем надеяться, что удача проявится в следующий раз, например, в матче через неделю".

В последнем туре мадридский Атлетико ожидает лобовое столкновение в борьбе за выход из группы против австрийского РБ Зальцбург.

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