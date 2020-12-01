Аталанта не сумела обыграть Мидтьюлланд

Завершился поединок в квартете D.

В рамках поединка пятого тура группы D Аталанта на своем поле не сумела добыть три очка в игре против Мидтьюлланда.

Тем не менее, бергамаски поднялись на второе место в турнирной таблице, а судьба путевки в плей-офф решится в шестом туре против Аякса.

Аталанта — Мидтьюлланд 1:1

Голы: Ромеро, 79 — Шольц, 13

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Ромеро, Паломино (Толои, 68) — Хатебур, Пессина, Фройлер (Де Роон, 68), Госен (Руггери, 86), Гомес (Иличич, 46) — Муриэль (Траоре, 68), Сапата

Мидтьюлланд: Хансен — Паулиньо, Шольц, Джеймс,Андерссон — Мабиль (Вибе, 67), Оньека, Хег, Андресен, Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Мадсен, 82)

Предупреждения: Джимсити, Ромеро — Каба, Паулиньо