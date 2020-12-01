Луческу — о Ювентусе: Они могут выставить на игру два разных состава, но при этом ничего не измениться

Главный тренер Динамо поделился мнением о сопернике в ближайшем поединке Лиги Чемпионов.

Менеджер Динамо Мирча Луческу высказался о сопернике Динамо по группе Лиги Чемпионов — туринском Ювентусе.

"Ювентус может выставить на игру два разных состава и при этом ничего не изменится. Сейчас им нужно некоторое время, чтобы понять идеи Пирло, но я уверен, что вскоре это произойдет. Присутствие в команде Криштиану Роналду вдохновляет остальных игроков. Он придает огромную уверенность своим партнерам, как любой великий чемпион".

"Ювентус Антонио Конте, с которого началась серия побед команды в Серии А, был отличной командой, но сейчас можно выработать такой стиль игры, который позволит выиграть Лигу Чемпионов. У них есть качественные, опытные игроки. Сейчас у Ювентуса есть проблемы, как и у многих команд в этом сезоне, но я думаю, что команда преодолеет эти трудности и продолжит свое доминирование в Италии и в Европе", — приводит слова Луческу Football Italia.

Напомним, что Ювентус уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, обыграв в предыдущем матче группового этапа Ференцварош (2:1) благодаря голу Мораты в компенсированное время.

В последнем поединке Серии А подопечные Пирло не смогли на выезде обыграть Беневенто (1:1).

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.