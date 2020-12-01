Лукас Лейва — о матче с Боруссией: Будет намного сложнее, чем в первой игре

Игрок Лацио поделился мнением о предстоящем поединке Лиги Чемпионов.

Полузащитник Лацио Лукас Лейва прокомментировал предстоящий матч своей команды против дортмундской Боруссии.

"Мы хорошо играли в первой игре с Боруссией, но в этот раз все может сложиться по-другому. Сейчас соперник находится в хорошей форме и нам будет намного сложнее. Если мы сыграем так, как делали это в последних нескольких матчах, у нас будут хорошие шансы на победу. Конечно, на своем поле Боруссия была бы еще более опасной, если бы матч проходил с болельщиками. Мы должны выжимать из ситуации максимум.

В последней игре Серии А мы проиграли не потому, что уже настраивались на матч Лиги Чемпионов, а из-за того, что просто не сделали достаточно для того, чтобы победить. Игра с Боруссией – отличная возможность показать, на что мы способны", — приводит слова Лейвы Football Italia.

Отметим, что в последнем поединке внутреннего чемпионата Лацио неожиданно уступил дома Удинезе (1:3).

Матч Боруссия Дортмунд – Лацио состоится в среду, 2 декабря. Начало игры в 22:00.