Луческу — о Пирло: Ему нужно дать больше времени

Главный тренер Динамо поделился мнением о работе бывшего подопечного в Ювентусе.

Менеджер Динамо Мирча Луческу поделился своими мыслями о наставнике Ювентуса Андреа Пирло накануне встречи команд в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ему нужно дать больше времени. В Италии мы много говорим, тренер всегда становится козлом отпущения. Пирло – молодой тренер. Он должен находить общий язык с большим количеством великих игроков, поэтому его ситуация очень деликатная.

Я уверен, что его талант и видение игры, которые он демонстрировал, будучи игроком, также помогут ему и на тренерской скамье. Думаю, что у тренера Пирло большое будущее", — приводит слова Луческу Football Italia.

Напомним, что матч между Ювентусом и Динамо состоится в среду, 3 декабря. Начало поединка в 22:00.

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Ранее стала известна заявка Динамо на матч против Ювентуса.