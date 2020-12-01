Тен Хаг: Может получиться так, что ничьей на Энфилде Аяксу не хватит

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг дал свой комментарий перед игрой с Ливерпулем.

В первом матче против Ливерпуля Аякс проиграл со счетом 0:1.

"Нам нужно действовать более аккуратно, чем в первом матче с Ливерпулем. Если бы не допустили тогда ошибку, шансов на выход из группы сейчас было бы больше. Мы создавали опасные моменты, но ничего не реализовали. Но, по правде говоря, я думаю, что если бы мы действовали осторожнее, у нас было бы еще больше голевых моментов", — сказал тен Хаг в комментарии перед матчем.

"Действительно, может получиться так, что ничьей на Энфилде нам для выхода из группы не хватит. Будем следить за ходом матча в Италии. Но самое главное для нас — сосредоточиться на своей игре.

Мы должны играть в свой футбол, что и попробуем сделать. Конечно, давление будет огромным. Очень важно дорожить мячом и воспользоваться тем пространством, которое будет за защитной линией соперника".

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