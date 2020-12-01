Каштру: У нас были постоянные игры — это сложный календарь без отпуска или сборов. Это жестоко

Менеджер поведал о проблемах внутри команды.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру заявил, что команда испытывает серьезные проблемы из-за отсутствия отдыха у футболистов.

"Конечно, поддержка со стороны администрации и болельщиков ощущается. Ведь как происходит в хорошей семье? Когда у кого-то в семье проблемы, все должны это понять, принять и постараться как-то помочь. Так происходит и у нас. Конечно, в этом сезоне очень сложно. Когда мы закончили прошлый сезон, должны были уйти в отпуск, потом провести сборы, но всего этого не было. Хочу напомнить, что мы были в полуфинале Лиги Европы, у нас были постоянные игры – это сложный календарь без отпуска или сборов. Это жестоко.

Знаете, в спорте есть такая особенность, и к футболу она также применима: даже лошади перед каждым забегом должны отдыхать. А мы к тому же – люди, и это нужно понимать. Календарь очень сложный, матчи – постоянно. Когда мы теряем 11 игроков, заболевающих COVID, все читают это в новостях, но почему-то порой это никто не хочет до конца понять. По сравнению с прошлым сезоном у нас те же игроки, тот же тренерский штаб, та же администрация и те же болельщики. Контекст поменялся – условия, в которых мы сейчас живем.

Повторюсь, есть очень небольшая нестабильность. Разумеется, наши болельщики не любят, когда мы показываем не столь успешные результаты, как в прошлом году. Тем более такая команда, которая прошлый чемпионат Украины закончила с 23 очками отрыва от второго места и была в полуфинале Лиги Европы. Потери очков и достаточно низкий перформанс текущего сезона – это сложно. Я могу сказать одно: игроки стараются, тренерский штаб старается", — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Ранее португальский специалист поведал о подготовке команды к матчу против Реала.