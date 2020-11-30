Каштру: Матч будет решающим как для нас, так и для Реала

Специалист поделился ожиданиями от грядущего матча.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о предстоящем матче пятого тура Лиги чемпионов против Реала.

"Прекрасно понимаем, что завтрашний матч совершенно не связан с предыдущими. Завтра будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в Лиге чемпионов.

Очень важно корректно подойти к матчу. Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены Реалом. Думаю, наша игра удивила многих, в том числе соперника. Завтра будет легче, команды уже более знакомы. Реалу будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны Реала.

В стратегическом плане этот матч, как и первый, будет очень сильным. Нам очень важно не уходить далеко от того, что показали в первом матче. Нужно показывать себя таким же образом, потому что хотим добиться завтра победы, принимая внимание, что хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, несмотря на такого сложного соперника, как Реал", — сказал Каштру на пресс-конференции.

Также грядущее противостояние прокомментировал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.