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-
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22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
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Каштру: Матч будет решающим как для нас, так и для Реала

30 ноября 2020

Каштру: Матч будет решающим как для нас, так и для Реала

Специалист поделился ожиданиями от грядущего матча.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о предстоящем матче пятого тура Лиги чемпионов против Реала.

"Прекрасно понимаем, что завтрашний матч совершенно не связан с предыдущими. Завтра будет очень специфическая игра. Мы прекрасно знаем, что нужно готовиться к очень сложному поединку. Ведь этот матч будет решающим как для нас, так и для них, чтобы продолжить играть в Лиге чемпионов.

Очень важно корректно подойти к матчу. Многие, кто играл в первом матче, возможно, были недооценены Реалом. Думаю, наша игра удивила многих, в том числе соперника. Завтра будет легче, команды уже более знакомы. Реалу будет намного легче угадать наш стартовый состав. Мы прежде всего должны быть очень сильными в обороне, ликвидировать все сильные стороны Реала.

В стратегическом плане этот матч, как и первый, будет очень сильным. Нам очень важно не уходить далеко от того, что показали в первом матче. Нужно показывать себя таким же образом, потому что хотим добиться завтра победы, принимая внимание, что хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, несмотря на такого сложного соперника, как Реал", — сказал Каштру на пресс-конференции.

Также грядущее противостояние прокомментировал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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