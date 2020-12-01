Ливерпуль — Аякс. Накануне

Football.ua вместе с Carlsberg представляют анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Аяксом.

В рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле сразится с Аяксом.

Ливерпуль — Аякс

Вторник, первое декабря, Энфилд, 22:00. Главный арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, решающий поединок для обеих команд с точки зрения борьбы за выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. И если Ливерпуль, который после четырех сыгранных матчей лидирует в квартете, имея в активе девять очков, вполне может и быть довольным ничейным результатом, оглядываясь на будущий заключительный матч против Мидтьюлланда, то Аяксу важно не потерять очки на Энфилде, ведь многое будет зависеть от параллельного поединка.

Конечно, Ливерпуль также усложнил себе задачу с досрочным выходом в следующий этап турнира. Команда Клоппа довольно неожиданно проиграла в родных стенах Аталанте со счетом 0:2. Мало у кого есть сомнения касательно того, сумеют ли "красные" квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, а вот удастся ли выйти с первого места — этот вопрос, вероятнее всего, решится после игры против Аякса.

Нидерландцы же, вероятнее всего, вполне будут довольны и вторым местом, но для этого надо выстоять на Энфилде и обыграть Аталанту. При других сценариях выйти в плей-офф будет трудно. Возможно, Ливерпуль, как и в повторной игре против бергамасков, может прибегнуть к ротации в составе, что сыграет лишь на руку Аяксу, учитывая серьезные кадровые проблемы у "красных".

Тем не менее, без малейших сомнений, Ливерпуль — фаворит матча. В поединке первого тура в Амстердаме команда Клоппа сумела добыть прагматичную победу со счетом 1:0, а потому взять реванш у серьезного соперника станет лишь дополнительной мотивацией для нидерландцев. Кроме того, Аякс подходит к матчу в отличной форме — шесть побед кряду во всех турнирах. Ливерпуль, который из последних пяти встреч выиграл лишь две, похожими показателями похвастаться не может.

Ориентировочный состав:

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Фабиньо, Филлипс, Уильямс — Вейналдум, Хендерсон, Жота — Салах, Мане, Фирмино

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Классен, Лабьяд, Гравенберх -- Нерес, Траоре, Тадич

Не сыграют: Ван Дейк, Гомес, Матип, Александр-Арнольд, Шакири, Окслейд-Чемберлейн, Алькантара