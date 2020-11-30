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01 декабря
22:00
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-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
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Суарес сдал положительный тест на COVID-19, но еще может сыграть против Баварии

30 ноября 2020

Луис Суарес, Getty Images

Уругваец ожидает результаты очередных тестов, которые станут известны в день матча.

Атлетико сойдется в домашнем противостоянии с Баварией в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Положение "матрасников" в группе остается шатким, поскольку отрыв от московского Локомотива составляет всего два очка. 

Подопечным Диего Симеоне крайне необходимо одерживать победу над лидером группы, который на данном этапе решил свои задачи и отправился в Мадрид не в оптимальном составе, однако и Атлетико может лишиться своего ключевого форварда Луиса Суареса.

Как сообщает Marca, 33-летний уругваец вчера, 29 ноября, сдал положительный тест на коронавирус, однако его появление в поединке против Баварии по-прежнему не исключается. 

Луис Суарес сдал очередные тесты, результаты которых станут известны 1 декабря. Таким образом, вопрос об участии ключевого нападающего Атлетико будет решаться непосредственно в день самого матча.

Напомним, поединок Атлетико — Бавария состоится завтра, 1 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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