Суарес сдал положительный тест на COVID-19, но еще может сыграть против Баварии

Уругваец ожидает результаты очередных тестов, которые станут известны в день матча.

Атлетико сойдется в домашнем противостоянии с Баварией в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Положение "матрасников" в группе остается шатким, поскольку отрыв от московского Локомотива составляет всего два очка.

Подопечным Диего Симеоне крайне необходимо одерживать победу над лидером группы, который на данном этапе решил свои задачи и отправился в Мадрид не в оптимальном составе, однако и Атлетико может лишиться своего ключевого форварда Луиса Суареса.

Как сообщает Marca, 33-летний уругваец вчера, 29 ноября, сдал положительный тест на коронавирус, однако его появление в поединке против Баварии по-прежнему не исключается.

Луис Суарес сдал очередные тесты, результаты которых станут известны 1 декабря. Таким образом, вопрос об участии ключевого нападающего Атлетико будет решаться непосредственно в день самого матча.

Напомним, поединок Атлетико — Бавария состоится завтра, 1 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.