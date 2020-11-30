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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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Левандовски, Нойер и Горецка не сыграют против Атлетико

30 ноября 2020

Роберт Левандовски

Флик решил дать отдохнуть своим лидерам.

Бавария огласила официальную заявку на предстоящий выездной поединок Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Примечательно, что мюнхенцы отправятся в Испанию без ряда лидеров. Тренерский штаб решил дать отдых Роберту Левандовски, Мануэлю Нойеру и Леону Горецке.

Кроме того, в матче также не примет участие Карентен Толиссо, но француз пропустит игру из-за травмы. Напомним, Бавария выиграла все четыре предыдущих матча Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер команды Ханси Флик своеобразно прокомментировал победу в Бундеслиге над Штутгартом.

 

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