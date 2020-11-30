Левандовски, Нойер и Горецка не сыграют против Атлетико

Бавария огласила официальную заявку на предстоящий выездной поединок Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.
Примечательно, что мюнхенцы отправятся в Испанию без ряда лидеров. Тренерский штаб решил дать отдых Роберту Левандовски, Мануэлю Нойеру и Леону Горецке.
Кроме того, в матче также не примет участие Карентен Толиссо, но француз пропустит игру из-за травмы. Напомним, Бавария выиграла все четыре предыдущих матча Лиги чемпионов.
Ранее главный тренер команды Ханси Флик своеобразно прокомментировал победу в Бундеслиге над Штутгартом.