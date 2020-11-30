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22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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Тете: Если другие команды против Реала закрываются и прячутся, то мы хотим играть и владеть мячом

30 ноября 2020

Тете, ФК Шахтер Донецк

Вингер Шахтера высказался о следующем матче Лиги чемпионов против Реала.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом. Полузащитник "горняков" Тете поделился эмоциями от предстоящего еврокубкового поединка, который состоится в Киеве.

"В последнее время у нас не так много времени на тренировки, ведь очень плотный календарь и поединки следуют один за другим. Мы сумели показать себя в Мадриде, но прекрасно отдаем отчет в том, насколько это опасный соперник. Но и Шахтер – квалифицированная команда, у нас тоже есть великолепные футболисты. Без всяких сомнений, завтра на поле мы постараемся показать всю свою силу, чтобы добиться победы". 

"Поединок в Мадриде мы начали очень хорошо, продемонстрировали свою силу уже на старте. Мистер донес до нас стратегию на игру, которая сработала. И если другие команды с Реалом закрываются и прячутся на своей половине поля, то мы приехали и показали, что хотим играть, владеть мячом, а не прятаться. Мы хотели контролировать поединок и доминировать на поле, нам это удавалось, поэтому мы и забили три мяча. Но когда нужно было жертвовать собой и терпеть на поле, мы также это делали. Думаю, завтрашний поединок не сильно будет отличаться от первого матча и Шахтер будет действовать с такой же самоотдачей". 

"Могу говорить только о своем клубе. Для Шахтера предстоящая игра – очень важная. Все матчи Лиги чемпионов – это как финал, но, конечно же, в случае завтрашней победы этот успех будет иметь особый, более приятный привкус. У нас очень хорошая команда, мы постараемся показать свой футбол и выполнить все, о чем нас просит Мистер. Владеть мячом, доминировать, но в первую очередь – показывать свою игру. Только матч продемонстрирует, кто был лучшим на поле, но мы будем очень стараться и выйдем играть только на победу", — приводит слова Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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