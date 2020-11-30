Каштру: Возможно, Трубин сыграет против Реала

Наставник Шахтера не исключил появление молодого голкипера вместо Андрея Пятова в предстоящем матче Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, кто с большой долей вероятности займет место в воротах в предстоящем матче — Андрея Пятов или Анатолий Трубин.

"Вы знаете, когда Трубин вернулся из сборной, он некоторое время играть не мог. В связи с этим был неподготовлен, из-за чего мы и не ставили его на тот матч".

"Как только он был полностью готов, мы выпустили его в чемпионате в поединке с Днепром-1. Завтра, возможно, будет играть Трубин", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.