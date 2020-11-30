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-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
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-
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-
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Каштру: Возможно, Трубин сыграет против Реала

30 ноября 2020

Анатолий Трубин и Витао, Getty Images

Наставник Шахтера не исключил появление молодого голкипера вместо Андрея Пятова в предстоящем матче Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом. 

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, кто с большой долей вероятности займет место в воротах в предстоящем матче — Андрея Пятов или Анатолий Трубин.

"Вы знаете, когда Трубин вернулся из сборной, он некоторое время играть не мог. В связи с этим был неподготовлен, из-за чего мы и не ставили его на тот матч". 

"Как только он был полностью готов, мы выпустили его в чемпионате в поединке с Днепром-1. Завтра, возможно, будет играть Трубин", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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