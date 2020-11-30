Зидан: Мне нравится работа Лунина, он готов

Менеджер поведал о форме молодого футболиста.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан дал свою оценку готовности второго голкипера команды Андрея Лунина.

"Я доволен им. Ему нравится командная динамика, и мне нравится его работа. Он готов", — цитирует Зидана Marca.

Напомним, украинский футболист попал в заявку команды на матч пятого тура Лиги чемпионов против Шахтера. К слову, Лунин до сих пор так и не дебютировал за первую команду "бланкос".

Ранее Зидан высказал свое мнение о важности грядущего поединка против дончан в рамках еврокубков.