Атлетико — Бавария. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико примет на своем поле Баварию, где попытается реабилитироваться после разгромного гостевого поражения от подопечных Ханси Флика в стартовом матче турнира.

Атлетико — Бавария

Вторник, 1 декабря, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Клеман Тюрпен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

На правах действующего триумфатора Лиги чемпионов Бавария продолжает доминировать как на внутренней арене, так и в еврокубках в текущем сезоне. Трудно сказать, что групповой этап стал какой-то проблемой для команды Ханси Флика. Добыв четыре победы в четырех поединках, футболисты мюнхенского гранда гарантировали себе не только досрочный выход в раунд плей-офф турнира, но и первую позицию в группе.

В случае с Баварией главный вопрос сейчас заключается в мотивации. Большинство игроков основного состава по разным причинам не полетели в Мадрид, что не может не радовать тренерский штаб Атлетико. Роберт Левандовски, Мануэль Нойер и Леон Горецка получат заслуженный отдых, однако это не значит, что Бавария отправляется в Испанию с целью проиграть. В составе "красных" достаточно молодых футболистов, которым есть что доказывать своему тренерскому штабу.

Тем не менее, шаткое положение в группе заставляет Атлетико настраиваться только на победный результат. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне добыли лишь одну непростую победу над Зальцбургом, а также два поединка против Локомотива свели только в ничью. Учитывая плотность в таблице, присоединиться к мюнхенцам в плей-офф может каждая из команд. Несомненно, "матрасники" выше классом своих конкурентов, но на их пути стоят серьезные соперники — Бавария и Зальцбург.

Интересные факты

- Бавария одержала победы в последних 15 матчах Лиги чемпионов;

- Бавария забивала не менее 3 голов в 9 из 11 последних матчей Лиги чемпионов;

- В 7 из 8 последних матчей Лиги чемпионов, если Бавария имела преимущество в счете после перерыва, ей удавалось одержать победу и по итогам финального свистка.

- Серия Атлетико без поражений составляет 8 матчей во всех турнирах. Последнее поражение "матрасников" — от Баварии в конце октября (0:4).

- Серия Баварии без поражений составляет 13 матчей во всех турнирах. Последнее поражение "красных" — от Хоффенхайма в конце сентября (1:4).

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско — Коке, Льоренте, Сауль Ньигес — Корреа, Жоау Фелиш

Бавария: Нюбель — Павар, Ньянзу, Зюле, Эрнандес — Хави Мартинес, Мусиала, Дуглас Коста, Мюллер, Сане — Шупо-Мотинг

Не сыграют: Диего Коста, Врсалько — Дэвис, Киммих, Толиссо, Рока, Нойер, Левандовски, Горецка.

Под вопросом: Санчес, Торрейра, Суарес — Боатенг, Ричардс.

прогноз 1:0

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