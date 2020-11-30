Пресс-конференция Каштру и Тете перед матчем против Реала

Вашему вниманию видео с комментариями наставника и игрока Шахтера о предстоящем поединке Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает домашнее противостояние с мадридским Реалом.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Луиша Каштру и полузащитника Тете, которая начнется сегодня, 30 ноября, в 19:20 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео пресс-конференции представителей Шахтера:

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.