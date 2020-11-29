Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Каштру: Будем играть не так, как в Мадриде, но нацелены на победу

29 ноября 2020

Луиш Каштру, Getty Images

Специалист дал комментарий перед игрой против мадридцев.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру оценил предстоящий поединок против мадридского Реала в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Большие команды сейчас кажутся нестабильными. Если вчера у них была отличная и очень качественная игра, а на следующий день уровень был не тот, которого привыкли видеть фанаты. Это мой вывод из результатов, которые показывают команды. Трудно сказать, с каким Реалом мы столкнемся, потому что команды играют каждые три дня, и вы никогда не знаете, какие игроки сыграют против вас".

"Эта группа Лиги чемпионов очень сильна. Шахтер — та команда, которой сложнее всего играть с Реалом, Интером и Боруссией М, это было ясно. Но мы не перестаем надеяться, и в предстоящей игре с Реалом многое определится. Я надеюсь увидеть великий Реал, клуб с наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов. Нам предстоит очень сложная работа, но мы возлагаем большие надежды. Будем играть не так, как в Мадриде, но нацелены на победу", — сказал Каштру в интервью Marca.

Напомним, Шахтер сыграет с Реалом во вторник, первого декабря. Начало матча — в 19:55. Онлайн-трансляцию встречи можно смотреть на Football.ua.

Команды
 
 Rambler's Top100