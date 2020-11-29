Каштру: Будем играть не так, как в Мадриде, но нацелены на победу

Специалист дал комментарий перед игрой против мадридцев.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру оценил предстоящий поединок против мадридского Реала в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Большие команды сейчас кажутся нестабильными. Если вчера у них была отличная и очень качественная игра, а на следующий день уровень был не тот, которого привыкли видеть фанаты. Это мой вывод из результатов, которые показывают команды. Трудно сказать, с каким Реалом мы столкнемся, потому что команды играют каждые три дня, и вы никогда не знаете, какие игроки сыграют против вас".

"Эта группа Лиги чемпионов очень сильна. Шахтер — та команда, которой сложнее всего играть с Реалом, Интером и Боруссией М, это было ясно. Но мы не перестаем надеяться, и в предстоящей игре с Реалом многое определится. Я надеюсь увидеть великий Реал, клуб с наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов. Нам предстоит очень сложная работа, но мы возлагаем большие надежды. Будем играть не так, как в Мадриде, но нацелены на победу", — сказал Каштру в интервью Marca.

Напомним, Шахтер сыграет с Реалом во вторник, первого декабря. Начало матча — в 19:55. Онлайн-трансляцию встречи можно смотреть на Football.ua.