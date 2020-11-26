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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
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Зидан: Мы показали характер и правильный подход к игре

26 ноября 2020

Зинедин Зидан, Getty images

Главный тренер Реала поделился своими мыслями после победного матча команды в Лиге Чемпионов.

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал прошедшую игру 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в которой его команда одержала выездную победу над Интером (2:0).

"Это была важная игра, мы хорошо к ней подготовились. Мы знали, что будет сложно, но показали характер и правильный подход. Я рад за игроков, потому что их часто критикуют после того, как мы играем неудачно. В футболе ты не можешь всегда побеждать, самое главное — полностью выкладываться на поле и сегодня мы это сделали.

Мы всегда хотим показывать хорошую игру и побеждать, но это не всегда возможно. На прошлой неделе мы прекрасно провели 75 минут матча, но потом пропустили и люди сделали из этого трагедию. Футбол так не работает", — приводит слова Зидана Sky Sport Italia.

Также главный тренер Реала выразил соболезнования по поводу смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который погиб 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

"Мы все очень скорбим и соболезнуем его семье. Это потеря не только для футбола, потому что Марадону обожал весь мир. Он был для меня кумиром в 1986 году, когда мне было всего 14 лет. То, что он делал на поле было уникальным", — сказал Зидан.

Напомним, что в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ Реал одержал победу над Интером (2:0) благодаря голам Эдена Азара и Родриго. Таким образом "сливочные" набрали 7 очков после четырех поединков и поднялись на вторую строчку группы В.

Ранее сообщалось, что менеджер Реала Зинедин Зидан претендует на звание лучшего тренера года по версии FIFA.

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