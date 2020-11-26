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-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
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Аякс — Мидтьюлланд 3:1 Видео голов и обзор матча

26 ноября 2020

Аякс — Мидтьюлланд, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

После успешного домашнего поединка против явного аутсайдера квартета (3:1), в котором все четыре гола пришлись на второй тайм, амстердамский Аякс сумел приблизиться к английскому Ливерпулю в турнирной таблице, и в заключительных двух турах будет иметь возможность за счет собственных усилий обыграть предписанных фаворитов квартета.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Аякс — Мидтьюлланд 3:1
Голы: Гравенберх, 46, Мазрауи, 50, Нерес, 66 — Мабиль, 80 (пен.)

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс — Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90) — Траоре.

Мидтьюлланд: Хансен — Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс — Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабиль, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Краев, 69).

Предупреждения: Нерес — Мадсен.

На 90+1 минуте был удален Эрик Святченко (Мидтьюлланд) (грубое нарушение правил).

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