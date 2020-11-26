Аякс — Мидтьюлланд 3:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

После успешного домашнего поединка против явного аутсайдера квартета (3:1), в котором все четыре гола пришлись на второй тайм, амстердамский Аякс сумел приблизиться к английскому Ливерпулю в турнирной таблице, и в заключительных двух турах будет иметь возможность за счет собственных усилий обыграть предписанных фаворитов квартета.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Аякс — Мидтьюлланд 3:1

Голы: Гравенберх, 46, Мазрауи, 50, Нерес, 66 — Мабиль, 80 (пен.)

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс — Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90) — Траоре.

Мидтьюлланд: Хансен — Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс — Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабиль, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Краев, 69).

Предупреждения: Нерес — Мадсен.

На 90+1 минуте был удален Эрик Святченко (Мидтьюлланд) (грубое нарушение правил).