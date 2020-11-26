Аякс уверенно обыграл Мидтьюлланд

Амстердамцы одержали важную победу.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аякс в домашних стенах одолел датский Мидтьюлланд (3:1).

Счет на 46-й минуте открыл Гравенберх, который издали пробил в девятку ворот гостей. Через несколько минут Мазрауи подключился к атаке Аякса, вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество своей команды. Третий мяч забил Нерес. Вингер избавился от опеки и издали пробил в правый угол.

Мидтьюлланд сумел ответить своим голом. Мабиль на 80-й минуте реализовал пенальти, но на большее команду не хватило.

Аякс - Мидтьюлланд 3:1

Голы: Гравенберх, 46, Мазрауи, 50, Нерес, 66 — Мабиль, 80

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс — Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90) — Траоре.

Мидтьюлланд: Хансен — Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс — Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабиль, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Краев, 69).

Предупреждения: Нерес, Мадсен.

Удаление: Святченко