Аякс уверенно обыграл Мидтьюлланд

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аякс в домашних стенах одолел датский Мидтьюлланд (3:1).
Счет на 46-й минуте открыл Гравенберх, который издали пробил в девятку ворот гостей. Через несколько минут Мазрауи подключился к атаке Аякса, вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество своей команды. Третий мяч забил Нерес. Вингер избавился от опеки и издали пробил в правый угол.
Мидтьюлланд сумел ответить своим голом. Мабиль на 80-й минуте реализовал пенальти, но на большее команду не хватило.
Аякс - Мидтьюлланд 3:1
Голы: Гравенберх, 46, Мазрауи, 50, Нерес, 66 — Мабиль, 80
Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд (Мартинес, 66), Мазрауи (Клайбер, 82), Схюрс — Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Эккеленкамп, 90) — Траоре.
Мидтьюлланд: Хансен — Святченко, Паулиньо Силва (Андерссон, 26), Шольц, Колс — Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, Мабиль, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Краев, 69).
Предупреждения: Нерес, Мадсен.
Удаление: Святченко