Манчестер Юнайтед — Истанбул 4:1 Видео голов и обзор матча

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед дома обыграл Истанбул (4:1). "Красные дьяволы" быстро сняли вопросы о победителе, отправив в ворота соперника три мяча еще в первом тайме.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Истанбул 4:1
Голы: Фернандеш, 7,19, Рашфорд, 35, Джеймс, 90+2 — Тюрюч, 75
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Вильямс, 59), Теллес, Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 46) — ван де Бек, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 59), Фред, Кавани, Марсьяль (Матич, 82) — Рашфорд (Джеймс, 59)
Истанбул: Гюнок — Рафаэл, Епуряну, Шкртел (Понк, 87), Болинголи-Мбомбо (Калдирим, 74) — Кахведжи (Текдемир, 46), Вишча, Тюрюч, Озджан (Жулиану, 74), Шадли (Гульбрандсен, 61) — Ба
Предупреждения: Туанзебе, Магуайр, Шкртел, Такжемир