Манчестер Юнайтед без проблем обыграл Истанбул

"Красные дьяволы" забили сопернику четыре мяча, получив в ответ лишь один.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед дома обыграл Истанбул (4:1).

Уже на седьмой минуте первого тайма Бруну Фернандеш вывел хозяев вперед, красиво пробив из-за пределов штрафной. Через 12 минут Фернандеш сумел оформить дубль. Причем мяч вышел не менее красивым. На 35-й Маркус Рашфорд сумел реализовать пенальти и сделал счет разгромным уже в первом тайме.

Во втором тайме забил Истанбул. Тюрюч красивым ударом со штрафного прошил ворота Давида Де Хеа. Однако точку в матче поставил Джеймс, забивший четвертый для своей команды уже на последних минутах.

После этого матча МЮ возглавил свою группу с девятью очками. У Истанбула всего три пункта и последнее место

Манчестер Юнайтед — Истанбул 4:1

Голы: Фернандеш, 7,19, Рашфорд, 35, Джеймс, 90+2 — Тюрюч, 75

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Вильямс, 59), Теллес, Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 46) — ван де Бек, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 59), Фред, Кавани, Марсьяль (Матич, 82) — Рашфорд (Джеймс, 59)

Истанбул: Гюнок — Рафаэл, Епуряну, Шкртел (Понк, 87), Болинголи-Мбомбо (Калдирим, 74) — Кахведжи (Текдемир, 46), Вишча, Тюрюч, Озджан (Жулиану, 74), Шадли (Гульбрандсен, 61) — Ба

Предупреждения: Туанзебе, Магуайр, Шкртел, Такжемир