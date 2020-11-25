Гасперини: Матч с Ливерпулем — само по себе достижение вне зависимости от результата

Главный тренер Аталанты дал комментарий перед матчем.

Аталанта в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде против Ливерпуля. Джан Пьеро Гасперини очень хорошо отозвался о Ливерпуле, но верит, что его команда сможет показать хорошую игру.

"Нам противостоит великая команда, так что поединок обещает быть сверхтрудным. Ливерпуль делает экстраординарные вещи. Для нас же само участие в Лиге чемпионов — уже большое достижение.

Матч с Ливерпулем — само по себе достижение вне зависимости от результата. Но мы, конечно, хотим показать хорошую игру. И у нас есть все условия для того, чтобы это сделать.", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч Ливерпуль — Аталанта начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.