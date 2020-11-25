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-
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-
01 декабря
22:00
Порту
-
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-
01 декабря
22:00
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-
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-
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22:00
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-
02 декабря
22:00
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-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
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Ливерпуль — Аталанта. Накануне

25 ноября 2020

фото getty images/football.ua

Football.ua вместе с Carlsberg представляют анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Аталантой.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта отправится в гости к Ливерпулю, где попытается реабилитироваться после разгромного домашнего поражения от подопечных Юргена Клоппа в прошлом матче.

Ливерпуль — Аталанта

Среда, 25 ноября, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Карлос дель Серро Гранде (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Несмотря на ряд травмированных ключевых футболистов, главной потерей среди которых однозначно является Вирджил ван Дейк, Ливерпулю удается избегать спада и демонстрировать успешные выступления как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. К поединку с Аталантой мерсисайдцы подходят в отличной форме, добыв три победы в трех матчах текущего розыгрыша еврокубка и не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Вполне закономерно, что Ливерпуль сейчас является единоличным лидером турнирной таблицы, а кадровые проблемы в линии обороны никак не мешают мерсисайдцам идти по головам соперников. Команда постепенно приспособилась к игре без Вирджила ван Дейка - встреча с Аяксом не показала существенных проблем в обороне, впрочем как и с Аталантой, где бергамаски на своем же поле были разбиты со счетом 5:0. Диогу Жоту и вовсе забивает практически в каждом матче, заставляя кусать локти руководство Вулверхэмптона, отпустившего его в Ливерпуль в минувшее трансферное окно.

Аталанта, в свою очередь, подходит к поединку против лидера группы с четырьмя набранными баллами. Сперва подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили Мидтьюлланд на выезде со счетом 4:0, а позже сыграли в результативную ничью с Аяксом. Казалось, что бергамаски сумеют доставить проблемы обескровленному Ливерпулю на своем поле, однако в конечном итоге их ожидало вышеупомянутое разгромное поражение.

Дела Аталанты в Серии А также идут не лучшим образом — привычной легкости, с которой они ранее набирали очки, больше нет. В целом, нет никак предпосылок или причин, почему все должно измениться в предстоящем матче против Ливерпуля. Подопечные Юргена Клоппа доказали, что готовы справляться с любыми кадровыми проблемами. Более того, в Лиге чемпионов мерсисайдцам и вовсе удается на данном этапе не пропускать.

Интересные факты:

- В последних 7 играх Лиги чемпионов Аталанты было забито более 2,5 голов.

- Ливерпуль не пропускает в последних четырех матчах Лиги чемпионов

- Ливерпуль выиграли последние 4 матча Лиги чемпионов.

- Аталанта забивала не менее 2 голов в 6 из последних 8 матчей Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Хендерсон, Вейнлдум — Мане, Фирмино, Жота — Салах 

Аталанта: Спортьелло — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Сапата

Не сыграют: Ван Дейк, Кейна, Александер-Арнольд, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Шакири  — Депаоли, Кальдара, Малиновский.

Под вопросом: Тиаго, Уильямс — Муриэль.

footballпрогноз 3:1

 

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