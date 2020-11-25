Клопп: Аталанта — топ-команда с собственным стилем

Главный тренер "красных" дал комментарий перед матчем.

Ливерпуль в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на своем поле против Аталанты. Юрген Клопп не ждет, что поединок будет простым, а также анонсировал, что проведет ротацию состава.

"Аталанта опасна, даже когда не хочет ничего доказать. [В Италии] мы провели выдающийся матч. Все сделали правильно, все сложилось. Мы знаем, что тот матч не имеет никакого отношения к завтрашнему. Это топ-команда со своим собственным стилем. Не жду легкой жизни.

Впереди еще много матчей, и мы постараемся показывать свой лучший футбол в нужных играх. Состав приходится менять, тут ничего не поделаешь. У нас не все получается на поле, потому что график не оставляет достаточно времени", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч Ливерпуль — Аталанта начнется в 22:00 25 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.