Бруну Фернандеш: После игры в Премьер-лиге, я сказал Рашфорду, что он может пробить следующий пенальти

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед прокомментировал эпизод с передачей пенальти партнеру по команде в матче против турецкого Истанбул Башакшехир.

После успешного для своей команды домашнего поединка в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против турецкого Истанбул Башакшехир (4:1), португальский полузащитник Манчестер Юнайтед дал небольшое интервью, выдержки из которого приводит BBC.

Фернандеш обеспечил своей команде два быстрых забитых мяча (на 7-й и 19-й минутах), после позволил партнеру по команде, нападающему Маркусу Рашфорду, добить соперников еще в первом тайме ударом с одиннадцатиметровой отметки, который сам же англичанин и заработал.

"Конечно, каждый игрок хочет оформить хет-трик, но после игры в Премьер-лиге (в минувший уик-энд Бруну был точен в матче против Вест Бромвича, 1:0) я сказал Рашфорду, что он может пробить следующий пенальти. Кроме того, он один из лучших бомбардиров в Лиге чемпионов, поэтому для него важно обрести уверенность в себе. Неважно, кто выполняет пенальти, пока команда забивает ", — прокомментировал данную ситуацию футболист.

Отреагировал на момент с передачей права исполнить пенальти и наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер, дав интервью BT Sport: "Маркус очень хорошо исполняет пенальти, и Бруну это прекрасно знает. Если Бруну хочет отдать данное право Маркусу, то почему бы и нет? Энтони Мартиаль получил возможность пробить пенальти против Лейпцига — почему бы и в этот раз не поделиться им?".

Манчестер Юнайтед впервые с матча против римской Ромы в апреле 2017-го года (7:1) вел в счете с преимуществом в три мяча в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА. Английскому коллективу остается набрать одно очко в двух оставшихся встречах для того, чтобы выйти в плей-офф.

В следующем туре коллектив Солскьяера ожидает домашний поединок против французского ПСЖ.