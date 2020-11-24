Краснодар — Севилья 1:2 Видео голов и обзор матча

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар принимал на своем поле Севилью.
Казалось, что встреча завершится вничью, однако Мунир в компенсированное ко второму тайму время огорчил болельщиков Краснодара и обеспечил Севилье выход из группы (2:1).
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Краснодар — Севилья 1:2
Голы: Вандерсон, 56 — Ракитич, 4, Мунир, 90+5
Краснодар: Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла (Уткин, 85), Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).
Севилья: Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.
Предупреждения: Сулейманов — Жордан.