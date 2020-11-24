Краснодар — Севилья 1:2 Видео голов и обзор матча

лента новостей

00:44

Луческу: С самого начала было сложно на что-то рассчитывать в такой группе

00:38

Барселона и Ювентус присоединились к Челси и Севилье в плей-офф Лиги чемпионов

00:25

Динамо — Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча

00:22

Вукоевич объяснил отсутствие Супряги в старте на матч против Барселоны

00:20

Миколенко: Честно? Все логично. Нелогичных голов не бывает

00:08

Лига чемпионов-2020/21: расписание и результаты матчей

23:59

Манчестер Юнайтед без проблем обыграл Истанбул

23:57

Лацио уверенно обыграл Зенит

23:56

Мората принес победу Ювентусу над Ференцварошем

23:55

ПСЖ взял реванш у РБ Лейпцига