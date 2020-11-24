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-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
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Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
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Краснодар — Севилья 1:2 Видео голов и обзор матча

24 ноября 2020

Краснодар — Севилья, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар принимал на своем поле Севилью.

Казалось, что встреча завершится вничью, однако Мунир в компенсированное ко второму тайму время огорчил болельщиков Краснодара и обеспечил Севилье выход из группы (2:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Краснодар — Севилья:

Краснодар — Севилья 1:2
Голы: Вандерсон, 56 — Ракитич, 4, Мунир, 90+5

Краснодар: Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла (Уткин, 85), Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

Севилья: Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.

Предупреждения: Сулейманов — Жордан.

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