Севилья на выезде дожала Краснодар

Испанский клуб оформил себе досрочный выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар принимал на своем поле Севилью.

В течение матча за Севилью забитым мячом на 4-й минуте отличился Иван Ракитич, а на 56-й минуте Вандерсон сравнял счет.

Интрига в поединке сохранялась вплоть до финального свистка. Казалось, что встреча завершится вничью, однако Мунир в компенсированное ко второму тайму время огорчил болельщиков Краснодара и обеспечил Севилье выход из группы.

Краснодар, в свою очередь, потерял шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов и теперь поборется с Ренном только за право участвовать в Лиге Европы.

Краснодар — Севилья 1:1

Голы: Вандерсон, 56 — Ракитич, 4, Мунир, 90+5

Краснодар: Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла (Уткин, 85), Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

Севилья: Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.

Предупреждения: Сулейманов — Жордан.