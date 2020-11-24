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-
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22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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Ренн — Челси 1:2 Видео голов и обзор матча

24 ноября 2020

Ренн — Челси, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Челси отправился в гости к Ренну, где добыл непростую победу со счетом 2:1.

Благодаря голу Оливье Жиру на 90-й минуте подопечные Фрэнка Лампарда гарантировали себе выход в следующий раунд самого престижного клубного еврокубка.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн — Челси:


Ренн — Челси 1:2
Голы: Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22, Жиру, 90.
Ренн: Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Нзонзи, Камавинга (Гренье, 78), Леа Силики (Дель Кастийо, 63), Бурижо, Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86).
Челси: Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума, Жоржиньо, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69).
Предупреждение: Гренье, Бурижо.
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