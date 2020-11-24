Ренн — Челси 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Челси отправился в гости к Ренну, где добыл непростую победу со счетом 2:1.

Благодаря голу Оливье Жиру на 90-й минуте подопечные Фрэнка Лампарда гарантировали себе выход в следующий раунд самого престижного клубного еврокубка.

Смотрите видео голов и обзор матча Ренн — Челси:



Ренн — Челси 1:2

Голы: Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22, Жиру, 90.

Ренн: Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Нзонзи, Камавинга (Гренье, 78), Леа Силики (Дель Кастийо, 63), Бурижо, Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86).

Челси: Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума, Жоржиньо, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69).

Предупреждение: Гренье, Бурижо.