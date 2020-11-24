Челси вырвал победу в матче с Ренном благодаря голу Жиру

Французский нападающий помог "пенсионерам" набрать в свой актив три очка и досрочно выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов французский Ренн принимал на своем лондонский Челси.



В первом тайме фанаты клубов могли наслаждаться обилием голевых моментов как у ворот Ренна, так и у ворот Челси. На 22-й минуте такой момент привел к взятию ворот. Хадсон-Одои умело открылся, получил мяч в центре поле и вышел один на один с кипером Ренна, которого мастерски переиграл.

Казалось, что поединок завершится вничью, когда Гирасси на 85-й минуте вернул равновесие в счете, однако под занавес встречи Оливье Жиру все-таки вырвал для Челси очередную победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая позволила "пенсионерам" досрочно оформить выход в плей-офф.

Ренн — Челси 1:2

Голы: Гирасси, 85 - Хадсон-Одои, 22, Жиру, 90.

Ренн: Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Нзонзи, Камавинга (Гренье, 78), Леа Силики (Дель Кастийо, 63), Бурижо, Доку (Гбоо, 86), Гирасси (Ньянг, 86).

Челси: Менди, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума, Жоржиньо, Маунт (Канте, 68), Ковачич (Хавертц, 76), Хадсон-Одои (Зиеш, 75), Вернер (Джеймс, 90), Абрахам (Жиру, 69).

Предупреждение: Гренье, Бурижо.