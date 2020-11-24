Фавр: Продолжу ротировать состав Боруссии Дортмунд

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр дал свой комментарий перед игрой с Брюгге.

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле примет Брюгге. Перед игрой наставник немецкой команды заверил, что его состав без изменений не обойдется.

"Продолжим ротировать состав, потому что почти никто не может провести 10 матчей за 30 дней. В особенности это касается атаки, но здесь у нас много вариантов", — приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в три недели назад в Бельгии Боруссия уверенно обыграла Брюгге со счетом 3:0.

Перед стартом 4-го тура Лиги чемпионов немцы с шестью очками возглавляют квартет группы F, тогда как бельгийцы с четырьмя баллами идут третьими.