Лампард: Мы находимся в отличном положении для выхода из группы

Наставник лондонского Челси рассказал о кадровой ситуации внутри своей команды перед игрой в Лиге чемпионов.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси будет проводить выездное противостояние с французским Ренном, которое пройдет на фоне победы "синих" в домашнем поединке (3:0).

Наставник "пенсионеров" Фрэнк Лампард в традиционном предматчевом интервью рассказал журналистам о ситуации внутри команды накануне возможного выхода в плей-офф еврокубкового состязания, а также сообщил о кадровой ситуации.

"Кай Хаверц и Тиаго Силва летят на игру — они оба будут доступны для выбора стартового состава, — начал с хороших известий свой ответ главный тренер Челси, — Однако Кристиан Пулишич с нами не летит. Стоит отметить его прогресс на тренировках в последнюю неделю, но о мгновенном возвращении речи не идет. Надеюсь, что он будет готов играть уже в ближайшие выходные".

Лампард не спешит смотреть в сторону досрочного выхода в плей-офф его команды: "Мы находимся в отличном положении, но как только мы снизим уровень концентрации или неправильно подойдем к игре, это изменится. Ренн — очень опытная команда, мы узнали это на Бридже, и я очень уважаю их.

Кто-то говорит, что, если мы добьемся необходимого результата, групповой этап будет успешным для нас, но, если этого не удастся сделать, мы превратим оставшиеся поединки в проблему в конце непростого года, потому что в следующей игре мы поедем в Севилью. Мы должны уважать футбол, и мы обязаны постоянно сосредотачиваться на себе для того, чтобы поддерживать набранную форму".

Матч Ренн — Челси состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.