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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
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Челси разгромил Ренн благодаря двум реализованным пенальти Вернера

05 ноября 2020

Челси - Ренн, Getty Images

Французский клуб не смог забить на Стэмфорд Бридж, при этом пропустил в свои ворота три мяча.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Челси принимал на своем поле Ренн.

Команда Фрэнка Лампарда не испытала особых проблем в этом матче и добыла разгромную победу со счетом 3:0.

Интересно, что дубль на свой счет записал Тимо Вернер благодаря реализованным пенальти, а на 50-й минуте гол Абрахама установил конечный результат на табло.

Челси — Ренн 3:0
Голы: Вернер, 10 (пен), 41 (пен), Абрахам, 50

Челси: Менди, Зума, Джеймс, Чилуэлл (Эмерсон, 63), Тиаго Силва (Рюдигер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржиньо, Зиех (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.
Ренн: Гомис, Агерд, Далберт, Да Сильва, Траоре, Бурижо, Леа Силики (Трюффер, 46), Терье (Доку, 62), Нзонзи (Гренье, 62), Гбоо (Дель Кастийо, 62), Гирасси (Юну, 76).
Предупреждения: Канте, Зиех, Жоржиньо, Ковачич — Далберт, Дель Кастийо.
Удаление: Далберт, 40
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