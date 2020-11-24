Ребров: Ювентус очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол

Главный тренер Ференцвароша дал комментарий перед матчем.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Сергей Ребров собирается думать об игре своей команды и нацелен, чтобы его подопечные показали лучшие качества.

"Когда играешь на таком уровне, опасения неизбежны. Мы играем против Ювентуса, но для нас это бонус. Это великолепная возможность постараться представить Венгрию и болельщиков Ференцвароша в лучшем свете.

У Ювентуса несколько лидеров. Помимо Роналду, есть такие топ-игроки как Мората и Дибала. Мы не должны зацикливаться на ком-то одном. Ювентус очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол.

Мы должны думать о своих 11 игроках и стараться показать свои лучшие качества. Понятно, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, его непросто сравнить с чемпионатом Венгрии. Посмотрим, что будет завтра и сможем ли мы увезти домой какие-то очки", — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Ювентус — Ференцварош состоится во вторник, 26-го ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.