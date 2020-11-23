Ребров: Мы на 100% готовы к Ювентусу, ожидаю напряженного поединка

Наставник Ференцвароша высказался о следующем матче против Ювентуса в рамках Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Сейчас самое главное — восстановление. К сожалению, из-за ситуации с COVID-19 это стало не самой простой задачей. Часть этой работы приходится выполнять игрокам дома, но я думаю, что наши футболисты являются большими профессионалами".

"Против Ювентуса я ожиданию такого же матча, который был в прошлый раз. В основном мы пропускали голы из-за собственных ошибок. С тех пор мы провели большой анализ игры. Сейчас мы на 100% готовы к Ювентусу, ожидаю напряженного поединка", — приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, что матч Ювентус — Ференцварош состоится во вторник, 26-го ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка