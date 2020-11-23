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22:00
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24 ноября
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РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
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Пирло: Ювентус хочет как можно быстрее гарантировать себе выход из группы

23 ноября 2020

Андреа Пирло, getty images

Главный тренер туринцев дал комментарий перед матчем.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Андреа Пирло считает, что в какой-то мере матч будет решающим.

"Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы. В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.

Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии", — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

 

Источник: Официальный сайт УЕФА

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