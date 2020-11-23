Пирло: Хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы Лиги чемпионов

Наставник Ювентуса высказался о следующем матче против Ференцвароша в рамках Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Главный тренер туринского клуба Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы. В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером".

"Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии", — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Ювентус — Ференцварош состоится во вторник, 26-го ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.