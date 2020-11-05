Нещерет — в символической сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Украинский голкипер получил среднюю оценку 9,1 за матч группового этапа против Барселоны.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете (2:1). Киевляне продемонстрировали достойный уровень игры, однако могли пропустить больше двух мячей, если бы не юный голкипер Руслан Нещерет.

18-летний украинец в своем дебютном поединке в Лиге чемпионов совершил 12 сейвов, при этом превзойти данный показатель удавалось только двух вратарям в истории турнира. Также Нещерет отдал в матче с Барселоной 33 передачи, 91% из которых оказались успешными.

Выступление украинского голкипера не осталось незамеченным. Так, известный портал WhoScored включил Руслана в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, оценив его игру в средний показатель 9,1.

Стоит отметить, что в официальную версию символической сборной минувшего тура Лиги чемпионов Руслан Нещерет не попал. Вместо юного украинца в воротах оказался Алиссон из Ливерпуля, который оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против Аталанты (6:0).