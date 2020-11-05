Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
1
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
3
Ренн
0
04 ноября
22:00
Севилья
3
Краснодар
2
04 ноября
22:00
Брюгге
0
Боруссия Д
3
04 ноября
22:00
Барселона
2
Динамо Киев
1
04 ноября
22:00
Ференцварош
1
Ювентус
4
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Нещерет — в символической сборной третьего тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

05 ноября 2020

Руслан Нещерет, ФК Динамо Киев

Украинский голкипер получил среднюю оценку 9,1 за матч группового этапа против Барселоны.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете (2:1). Киевляне продемонстрировали достойный уровень игры, однако могли пропустить больше двух мячей, если бы не юный голкипер Руслан Нещерет.

18-летний украинец в своем дебютном поединке в Лиге чемпионов совершил 12 сейвов, при этом превзойти данный показатель удавалось только двух вратарям в истории турнира. Также Нещерет отдал в матче с Барселоной 33 передачи, 91% из которых оказались успешными.

Выступление украинского голкипера не осталось незамеченным. Так, известный портал WhoScored включил Руслана в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, оценив его игру в средний показатель 9,1. 

Стоит отметить, что в официальную версию символической сборной минувшего тура Лиги чемпионов Руслан Нещерет не попал. Вместо юного украинца в воротах оказался Алиссон из Ливерпуля, который оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против Аталанты (6:0).

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100