Цыганков забил 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере

Вингер достиг юбилейных показателей.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде минимально уступило Барселоне (1:2).

Единственный гол в составе "бело-синих" забил крайний полузащитник команды Виктор Цыганков, для которого гол стал 10-м в рамках еврокубков. Также вингер забил свой 65-й гол на клубном уровне.

Цыганков приблизился к первой десятке лучших бомбардиров Динамо в еврокубках, опередив на один гол Валентина Белькевича, Исмаэля Бангура и Жуниора Мораеса.

Ранее полузащитник прокомментировал матч против Барселоны, заявив, что команда достойно сыграла против испанского гранда.