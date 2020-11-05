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Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
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-
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-
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Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Хаверц пропустил матч против Ренна из-за коронавируса

05 ноября 2020

Хаверц пропустил матч против Ренна из-за коронавируса

Хавбек сдал положительный тест на болезнь.

Полузащитник Челси Кай Хаверц пропустил поединок Лиги чемпионов против Ренна из-за того, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Эту информацию подтвердил главный тренер "синих" Фрэнк Лампард, который сообщил, что футболист отправился на самоизоляцию.

Напомним, Челси, даже без Хаверца в составе, без проблем разобрался с французской командой на своем поле, обыграв их со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что лондонцы в зимнее трансферное окно могут приобрести защитника Мальме Анеля Ахметходжича.

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