Хаверц пропустил матч против Ренна из-за коронавируса

Хавбек сдал положительный тест на болезнь.

Полузащитник Челси Кай Хаверц пропустил поединок Лиги чемпионов против Ренна из-за того, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Эту информацию подтвердил главный тренер "синих" Фрэнк Лампард, который сообщил, что футболист отправился на самоизоляцию.

Напомним, Челси, даже без Хаверца в составе, без проблем разобрался с французской командой на своем поле, обыграв их со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что лондонцы в зимнее трансферное окно могут приобрести защитника Мальме Анеля Ахметходжича.