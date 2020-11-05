Нещерет вошел в тройку по количеству сейвов за матч в истории Лиги чемпионов

Футболист Динамо удачно дебютировал в евротурнире.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде минимально уступило Барселоне (1:2).

В стартовом составе киевлян вышел на поле голкипер Руслан Нещерет, для которого матч стал дебютным в еврокубках.

В первом же поединке 18-летний вратарь сумел отметиться личным достижением, совершив 12 сейвов за поединок. Более того, голкипер продемонстрировал третий показатель в этом компоненте в истории Лиги чемпионов. Отмечается, что такое количество сейвов за один матч никто не делал с 2013 года.

Ранее сам Нещерет высказался о прошедшем поединке, заявив, что он доволен игрой, несмотря на поражение.